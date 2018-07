Attention au faux message qui circule au nom de Bank Al-Maghrib!

Déclinant toute responsabilité par rapport au contenu de ce message et aux conséquences éventuelles de la consultation du lien susmentionné, la banque centrale a tenu à préciser “qu’elle ne peut en aucun cas être à l’origine d’un tel message et dément toute relation avec son contenu ou ses expéditeurs”.

Dans un communiqué, BAM a mis en garde contre un message qui circule via les applications de messagerie mobile indiquant que « ceux qui ont travaillé entre 1990 et 2018 ont le droit de retirer 15.537,00 dirhams auprès de Bank Al-Maghrib », et qui invite les destinataires à consulter un lien pour découvrir si leurs noms « figure sur la liste de ceux qui ont le droit de retirer ces fonds ».