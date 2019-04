Attentats au Sri Lanka: le Maroc a-t-il contribué à l’enquête ?

Le Maroc aurait joué un rôle important dans l’enquête menée suite à la série d’attentats qui a touché dimanche dernier le Sri Lanka.

Selon une dépêche publiée ce mercredi 24 avril par l’agence de presse indienne IANS, le Royaume a partagé des «informations sensibles» avec le Sri Lanka qui ont permis d’identifier les auteurs des explosions. Les autorités marocaines auraient été également les premières à découvrir que l’Etat islamique est responsable de ces attentats qui ont fait des centaines de morts.

Selon l’agence, ces renseignements ont permis l’identification de neuf terroristes et leurs commanditaires de Daech.

Le bilan des attentats terroristes de dimanche contre des églises et des hôtels au Sri Lanka s’est alourdi à 359 morts, a annoncé mercredi la police. Plus de 500 personnes ont été blessées dans ces attentats, qui comptent parmi les plus meurtriers depuis ceux du 11 septembre 2001. Le groupe terroriste État islamique (EI) a revendiqué mardi les attentats de dimanche, donnant les noms de sept “combattants” qui sont, selon lui, derrière la série d’explosions.

La police a interpellé jusqu’à présent 40 personnes dans l’enquête en cours à la suite de ces attaques meurtrières. Les autorités ont découvert lundi 87 détonateurs de bombes dans une gare de bus à Pettah, un quartier de la capitale sri-lankaise situé à mi-chemin des hôtels et de l’église frappés.

N.M.