Attentat en Tunisie: les condoléances du roi Mohammed VI

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom propre et au nom du peuple marocain, sa ferme condamnation de cet acte criminel et sa solidarité absolue avec la Tunisie sœur dans sa lutte contre le fléau abject de terrorisme, exprimant son soutien à toutes les initiatives tunisiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK