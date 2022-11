Attentat d’Istanbul: une actrice marocaine l’a échappé belle (PHOTOS)

Houda Sedki a échappé de peu à l’attentat revendiqué par le PKK à Istanbul ce dimanche. L’actrice marocaine était présente sur les lieux de l’explosion une journée auparavant et a tenu à rassurer ses followers.

ʺJe suis encore sous le choc. J’étais hier en train de me balader à cet endroit. Je remercie Dieu d’être saine et sauve. Je veux rentrer chez moi le plus vite possibleʺ, a indiqué l’actrice via une série de stories sur Instagram. Et de rajouter : ʺJe vais prendre l’avion pour rentrer dans mon beau pays maintenant. J’ai hâte de retrouver ma familleʺ.

Pour rappel, deux touristes marocaines figurent parmi les personnes blessées dans l’attentat survenu, dimanche, sur l’avenue Istiklal, dans le quartier Taksim, en plein centre d’Istanbul, indique le consulat général du royaume.

Aussitôt informés, les services consulaires se sont rendus au chevet des deux ressortissantes marocaines, indique un communiqué de la représentation consulaire, précisant que la première, qui souffre de fractures au niveau des pieds, est opérée dans un hôpital local, alors que la blessure de la deuxième n’exige pas son hospitalisation.

