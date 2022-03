Attendu ce vendredi, Albares reporte sa visite au Maroc: voici pourquoi

Initialement prévue pour ce vendredi 1er avril, la visite au Maroc du ministre espagnol des Affaires étrangères, sera reportée à une date ultérieure.

José Manuel Albares devra accompagner le chef du gouvernement espagnol lors de sa prochaine visite dans le Royaume, rapporte El Confidencial. Une visite qui intervient après la nette amélioration des relations bilatérales entre les deux Royaumes voisins.

Et selon le journal espagnol, qui relaie un tweet de Pedro Sanchez, les prochains entretiens bilatéraux ne porteront plus uniquement sur la reconnaissance espagnole du plan d’autonomie proposé par le Maroc concernant ses provinces du Sud, car cette question est désormais entérinée après l’entretien téléphonique ente le roi Mohammed VI et lui. Le roi Felipe VI a également été informé des détails de cette conversation, précise la même source.

Dans son tweet, le chef de gouvernement espagnol a indiqué que la conversation avec le Souverain a permis de lancer une feuille de route qui consolide « la nouvelle étape entre deux pays voisins, partenaires stratégiques, basée sur la transparence, le respect mutuel et le respect des accords ».

Pour rappel, le roi Mohammed VI a eu, ce jeudi, un entretien téléphonique avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Selon un communiqué du Cabinet royal, au cours de cet échange, le Souverain « a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le président du Gouvernement espagnol ».

Le roi Mohammed VI a adressé, à cette occasion, une invitation Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc, « dans les très prochains jours ».

