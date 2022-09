Atteint d’un cancer, Hamid El Hadri dévoile son nouveau titre plein d’espoir (VIDEO)

Le jeune chanteur marocain, diagnostiqué d’une tumeur cérébrale cancéreuse, continue d’inspirer ses followers en partageant un nouveau single. Hamid El Hadri s’est inspiré de son vécu pour sa nouvelle chanson.

Dans un post via son compte Instagram, Hamid El Hadri indique que sa chanson « Koulchi 3la Lah » est « une thérapie du cœur et de l’esprit destinée à toutes les personnes malades, notamment ceux atteints du cancer qui mènent la bataille ardue que je mène depuis quelques semaines ».

L’artiste a remercié tous ses fans, proches et célébrités qui l’ont soutenu depuis l’annonce de son cancer, et a conclu son post par un message plein d’espoir: « Quel que soit votre âge et votre maladie, la vie vaut la peine d’être pleinement vécue jusqu’au dernier souffle ».

La chanson a généré près de 94.000 vues depuis sa mise en ligne sur YouTube.

A.O.