Attaques en Nouvelle-Zélande: deux individus arrêtés par le BCIJ à Tanger

Les éléments du BCIJ ont interpellé, ce mercredi matin, deux individus à Tanger pour avoir publier un statut sur “Facebook” concernant l’acte terroriste qui a visé la Nouvelle-Zélande vendredi 15 mars.

Ces derniers, âgés de 19 et de 20 ans, ont posté des publications dans lesquels ils jurent de se venger du terroriste dernière ces attaques perpétrées contre les musulmans, qui ont couté la vie à 50 personnes. C’est en tout cas ce que rapporte une source bien informée à Le Site info.

Les deux mises en cause ont été transféré à Salé et seront déférés devant le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, pour enquêter avec eux et ce sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme.

Notons que le BCIJ avait également procédé à l’arrestation, samedi dernier à Fès, d’un apprenti de l’Institut de Technologie appliquée, âgé de 19 ans, pour son implication présumée dans une affaire d’apologie d’actes terroristes via des publications sur les réseaux sociaux.

N.K