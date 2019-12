Attaque à la bombe lacrymo à Fès: un suspect arrêté

Les éléments de la police du district de la sûreté de Fès El Jadid Dar Dbagh, relevant de la préfecture de sûreté de Fès, ont arrêté, dimanche, un agent de sécurité privée dans un complexe commercial de la ville, pour son implication présumée dans une agression physique à l’aide d’une bombe lacrymogène.

Les éléments de la sûreté nationale avaient reçu un appel téléphonique selon lequel des employées d’un complexe commercial étaient dans un état de suffocation après avoir inhalé du gaz lacrymogène, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces éléments se sont rendus sur les lieux et sont parvenus à identifier l’origine de cette agression.

Il s’est avéré que deux agents de sécurité privée sont entrés en altercation à proximité de la porte du complexe, et un d’entre eux a eu recours à une bombe lacrymogène contre son collègue, relève la DGSN dans un communiqué.

A cause de cette agression réciproque, plusieurs employées ont été blessées après avoir inhalé accidentellement le gaz lacrymogène, ce qui a nécessité leur transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, souligne la source, ajoutant que la perquisition du domicile du prévenu a permis la saisie de la bombe lacrymogène utilisée dans l’agression, qu’il a obtenue à travers un de ses proches.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

En élucidant les circonstances de cette affaire, qu’a été filmée par les caméras de surveillance du complexe commercial, la préfecture de sûreté de Fès dément catégoriquement les rumeurs prétendant qu’il s’agit d’un acte criminel pour motif de vol, conclut le communiqué.

M.D. (avec MAP)