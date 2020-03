Athaqafia TV: une sélection de cours de quatre niveaux scolaires rediffusés

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la rediffusion, samedi et dimanche sur la chaîne TV Athaqafia , d’une sélection de cours dispensés pendant la semaine au profit des élèves qui les ont manqués et ceux souhaitant les revisionner.

Le ministère a précisé dans un communiqué que quatre niveaux scolaires sont concernés ce week-end et que les cours sont assurés tout au long de la semaine via le portail TelmideTICE, en couvrant les programmes pédagogiques de l’ensemble des niveaux scolaires.

En outre, la diffusion des cours reprendra à partir du lundi 23 mars conformément à la programmation générale précédemment dévoilée par le ministère avec la poursuite de la diffusion des cours à distance jusqu’à la reprise des études. Le département assure qu’il va rendre publique toute nouveauté se rapportant à la programmation.

Le ministère de l’Éducation nationale a d’autre part salué la mobilisation et l’esprit d’engagement “positif et inconditionnel” de l’ensemble des enseignants, des inspecteurs et des cadres administratifs pour mettre en place des cours numérisés en faveur des élèves dans l’objectif de garantir la continuité pédagogique, appelant les parents d’élèves à veiller à l’assiduité de leurs enfants tout en les incitant à rester chez eux.

S.L. (avec MAP)