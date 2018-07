Astronomie: voici la découverte qu’a fait le Maroc

Il s'agit de Zine El Abidine Houass, député istiqlalien et ex-président de la Commune de Had Soualem, province d'El Jadida, surnommé "moul 17 milliards".

Les sept planètes dont trois sont susceptibles d’abriter la vie se situent à seulement 40 années-lumière de distance du système solaire et ont été détectées au fur et à mesure qu’elles passaient devant leur étoile mère, “l’étoile naine” ultra-froide connue sous le nom de TRAPPIST-1 qui fait près d’un dixième de la taille du Soleil.

Il s’agit d’un astéroïde binaire “potentiellement dangereux” (PHA en anglais pour Potentially Hazardous Asteroids). “Sa trajectoire est très proche de la terre”, nous déclare Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’observatoire de l’Oukaimden (OUCA). Baptisé “YE5 2017”, il a été capturé par le télescope MOSS en décembre 2017. “Aujourd’hui, il y a seulement trois astéroïdes binaires qui ont été découverts. Celui-ci est le quatrième et le deuxième plus grand”, précise Benkhaldoun.