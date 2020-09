Assouplissement des mesures restrictives dans une ville du Maroc

Les autorités locales de la préfecture de la province de Béni Mellal, ont décidé, vendredi, d’assouplir plusieurs mesures prises, récemment, à titre préventif pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les autorités locales de Béni Mellal ont décidé de prolonger à 21h00 l’heure de fermeture des hammams, des salles de sports et des commerces de proximité au lieu de 20h00, indique un communiqué de la préfecture de Béni Mellal parvenu à la MAP.

Les autorités locales ont, de même, décidé de prolonger les heures d’ouverture des marchés à 18h00, de rouvrir le marché pilote de Kasbat Tadla et de fixer ses heures de fermeture à 20h00, outre la réouverture du marché de Ksiba de 8h00 à 14h00.

Toutefois, les travailleurs des hammams doivent, avant l’ouverture de ces lieux, subir des tests PCR prouvant qu’ils ne sont pas positifs au Covid-19, explique le communiqué. Les autorités locales appellent les citoyens de la région de Béni Mellal-Khénifra au respect individuel et collectif des règles de prévention, particulièrement, l’hygiène, le port correct et permanent du masque, la distanciation physique en plus d’éviter les rassemblements et de ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité.

S.L. (avec MAP)