Assouplissement des mesures au Maroc: les précisions d’un membre du Comité technique et scientifique

De bonnes nouvelles attendent-elles prochainement les Marocains concernant les mesures préventives et sanitaire, ainsi que le couvre-feu nocturne? C’est en tout cas ce que nous prédit un membre du Comité technique et scientifique.

Il s’agit du Professeur Said Moutawakik qui, dans une déclaration à Le Site info, a annoncé que le Comité technique et scientifique a soumis aux autorités compétentes plusieurs propositions visant à l’allègement des mesures restrictives, décrétées par l’Exécutif afin d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et des nouveaux variants.

Notre éminent interlocuteur a également confirmé que la situation épidémiologique au Maroc est stable et est en nette amélioration depuis les dernières semaines. Ce qui est de bon augure en vue d’un allègement prochain, et souhaité de tous les vœux des citoyens, desdites mesures et de leurs répercussions sur leur quotidien, en général, et des professionnels de plusieurs secteurs vitaux, en particulier.

De surcroît, tous les indicateurs et le succès probant de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 plaident afin que que les autorités marocaines, plus rassurées, se dirigent vers la décision d’assouplir les mesures préventives et sanitaires, a souligne Pr Moutawakil.

Quant à l’instauration du couvre-feu qui pourrait être prolongé jusqu’à 23 heures, elle est sérieusement étudiée par le Comité technique et scientifique qui soumettra ses recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Recommandations, a tempéré notre interlocuteur, n’obligeant pas lesdites autorités, seules habilités à prendre les mesures qu’elles jugeront appropriées.

Larbi Alaoui