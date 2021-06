Assouplissement des mesures au Maroc: la mise en garde d’experts

Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires et la reprise des vols de et vers le Maroc, certains experts ont fait part de leurs craintes de voir la situation épidémiologique se dégrader de nouveau, surtout devant le relâchement dont font preuve certains citoyens.

Des experts appellent ainsi les Marocains au respect des mesures sanitaires, afin d’endiguer la propagation du virus et éviter le scénario de l’Aïd Al Adha de l’année dernière. A ce propos, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a mis en garde les Marocain contre les conséquences du relâchement et du manque d’engagement vis-à-vis des mesures préventives.

Dans une déclaration à Le Site info, Hamdi indique qu’un durcissement des mesures restrictives reste fort probable si la situation sanitaire se dégrade. Le chercheur appelle par ailleurs les Marocains âgés de plus de 40 ans souffrant de maladies chroniques à se faire vacciner dans les plus brefs délais.

De son côté, le directeur du laboratoire de virologie à la faculté Hassan II de Casablanca, Mustapha Naji, a également appelé les citoyens à respecter les mesures préventives afin d’éviter tout risque d’hécatombe sanitaire.

Naji précise que la stabilité de la situation épidémiologique a poussé les autorités à assouplir les mesures restrictives. Toutefois, ces dernières seront de nouveau durcies si le nombre de cas de coronavirus augmente.

M.F.