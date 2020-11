Assilah: un garçon de 13 ans porté disparu

Ilias, un garçon de 13 ans originaire d’Assilah, est porté disparu. Son père a affirmé à Le Site info qu’il était parti avec son fils, dimanche dernier, à la pêche comme à leur habitude. Le garçon a demandé ensuite la permission d’aller pêcher avec ses amis de l’autre côté de la plage. Il ne l’a plus revu depuis.

Le père explique qu’il a cherché son fils en compagnie de ses amis et d’autres pécheurs pendant plusieurs heures, en vain. Il a ainsi signalé la disparition aux éléments de la gendarmerie royale. Et d’ajouter que la mère du petit est dans un état critique, souffrant d’insomnie et de crises d’hystérie.

M.F.