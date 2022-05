Assilah: les habitants se plaignent de la prolifération des débris de construction

La population d’Assilah et celle des douars environnants de la ville souffrent, au quotidien, des débris de construction jetés n’importe où, de façon incivique et anarchique, avec tout ce que cela suppose de dangers et de menaces, aussi bien au niveau de l’environnement qu’à celui de la santé et de la sécurité des citoyens.

Aussi, la députée du Parti de l’Istiqlal à la Chambre des représentants, Malika Lahyane, a-t-elle appelé à la création d’une décharge publique à Assilah et ses environs, dédiée aux débris de construction. Ceci, dans une question écrite adressée à la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Laquelle question a eu pour objet d’expliquer les doléances des citoyens, inhérents aux répercussions néfastes des débris de construction, qu’il s’agisse de ceux des maisons ou d’autres édifices, quels que soient les méthodes utilisées pour ce faire.

La députée du parti de la Balance a aussi précisé que lesdits déchets sont constitués de restes de briques, de plâtre et de ciment, utilisés en construction et qui sont jetés anarchiquement n’importe ou laissés sur place. Chose qui nuit à l’environnement et à l’embellissement de ville et menace les riverains. Toutes ces données appellent à la création d’une décharge publique spécialisée dans ce genre particulier de déchets du secteur du Bâtiment et Travaux publics (BTP).

De même que la question écrite de la députée porte sur les mesures que compte prendre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, dans les plus brefs délais, comme solutions à cette problématique environnementale et sociale, susceptibles de contribuer à renforcer le développement durable de la région.

