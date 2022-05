Assassinat de Shireen Abu Akleh: sit in devant l’ambassade de Palestine à Rabat (VIDEO)

Suite à l’assassinat, mercredi, de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh pendant qu’elle couvrait des affrontements en Cisjordanie, un sit de solidarité a été tenu devant l’ambassade de Palestine à Rabat.

De nombreux journalistes et militants se sont rassemblés pour rendre hommage à la correspondante tuée et condamner ce crime odieux commis par les forces israéliennes, visant à empêcher les médias d’accomplir leur travail. Les manifestants ont ainsi brandi des portraits de Shireen Abu Akleh et scandé de nombreux slogans pour que les auteurs de cet assassinat rendent des comptes.

Rappelons que la correspondante d’Al Jazeera dans les territoires palestiniens Shireen Abu Akleh a été tuée par des tirs israéliens alors qu’elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine, en Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi le ministère palestinien de la Santé.

Selon l’Agence de presse palestinienne Wafa, la journaliste a été tuée à Jénine et un autre journaliste a été blessé dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon la même source, la journaliste, accompagnée d’autres collègues, étaient près d’une école relevant de l’ UNRWA.

Journaliste palestinienne, âgée d’une cinquantaine d’années, Shireen Abu Akleh avait travaillé à « La Voix de la Palestine » et Radio Monte-Carlo, avant de rejoindre la chaîne al-Jazeera.

H.M.