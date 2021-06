Pass vaccinal vs déplacements inter-villes: qu’en est-il des personnes non-vaccinées encore?

Le passeport vaccinal permettra aux Marocains ayant bénéficié de la vaccination anti-coronavirus de se déplacer, sans plus avoir besoin d’autorisations exceptionnelles. Il leur permettra également de pouvoir se rendre à l’étranger pour ceux qui en ont le désir et les moyens.

Néanmoins, une question importante taraude les Marocains. Ceux-ci se demandent, via les réseaux sociaux, si les citoyens non encore vaccinés pourraient aussi se déplacer aux quatre coins du Royaume et profiter de vacances, là où ils le désirent, pendant la saison estivale qui est à nos portes.

Aussi, de nombreux citoyens désirent-ils que le gouvernement éclaire leurs lanternes à ce sujet, sachant que, pour l’heure, seules les personnes âgées de 40 ans et plus ont bénéficié de la vaccination contre la covid-19. Aussitôt après l’annonce officielle de l’instauration du passeport vaccinal, l’on se demande si ce document remplacera l’autorisation exceptionnelle des déplacements inter-villes. Dans ce cas de figure, les personnes pas encore vaccinées (1ère et 2ème doses d’AstraZeneca ou de Sinopharm) seraient privées de voyages, croit-on savoir et craindre, selon les commentaires des internautes.

A noter que le communiqué de l’Exécutif a annoncé que le passeport vaccinal est un document officiel, reconnu par les autorités compétentes, permettant à ses détenteurs de pouvoir se déplacer aux quatre coins du Royaume, sans nul besoin d’être en possession d’autorisation exceptionnelle. De même que ce pass permet les déplacements nocturnes, même après 23 heures, comme il permet les voyages à l’étranger.

A.Z.