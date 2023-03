Asmaa Lamnawar célèbre à sa manière la journée du 8 mars (PHOTO)

La diva marocaine, Asmaa Lamnawar, a choisi de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, du 8 mars, d’une manière aussi originale que patriotique et maternelle.

C’est ainsi que la célèbre chanteuse, passeport vert marocain à la main, a partagé avec ses fans et followers, sur son compte Instagram, une belle photo la montrant en compagnie de son fils unique, Adam. Cette publication a été également illustrée par un extrait du discours du roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône 2005, où le Souverain a annoncé sa décision royale « de conférer à l’enfant (ndlr, de père de nationalité étrangère) le droit d’obtenir la nationalité marocaine de sa mère ».

Dans son commentaire adressé à son fils, qui a fêté son anniversaire, Asmaa Lamnawar a écrit: « Joyeux anniversaire à toi, qui est le tout, le présent et l’avenir! Joyeux anniversaire à toutes les femmes de par le monde! A la femme marocaine et arabe pour davantage de droits d’égalité et de parité, sans ségrégation, ni marginalisation, ni harcèlement, et disposant de toutes les lois et de toutes libertés! ».

Par ailleurs, l’artiste a présenté ses condoléances attristées aux membres de sa famille de Boufekrane, aux environs de Meknès, à la douloureuse occasion de la disparition de leur défunte mère. Ainsi, dans une story sur son compte officiel Instagram, Asmaa Lamnawar a écrit: « Mes sincères condoléances aux membres de ma chère famille Al Attaoui de Boufekrane pour la triste perte de leur mère, la défunte Fatima! Que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde! ».

Et d’ajouter: » Que Dieu vous donne la patience face à cette épreuve! Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Larbi Alaoui