Asilah: un marchand de bétail impliqué dans un terrible meurtre (DGSN)

La brigade de la police judiciaire relevant du commissariat de police de la ville d’Asilah a ouvert, jeudi soir, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’arrêter un individu soupçonné d’implication dans une affaire de d’homicide volontaire à l’aide d’une arme blanche dont a été victime une personne âgée de 40 ans.

Les services de sûreté nationale avaient effectué le constat du décès de la victime dans la terrasse d’un café, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le corps portait clairement les traces de violences à l’aide d’un outil tranchant commise par un marchand de bétail âgé de 38 ans à cause d’anciens différends entre les familles de deux parties issues de Douar Rehouna dans la circonscription de Sidi Lyamani près d’Asilah.

Les recherches et investigations se poursuivent en parfaite coordination entre les services de la sûreté nationale et ceux de la gendarmerie royale, où se situe le lieu de résidence de la famille du mis en cause en vue de l’arrêter et de déterminer le motif de ces actes criminels, ajoute la même source, précisant que le véhicule utilisé par le suspect pour fuir la scène du crime a été saisi pour les besoins de l’enquête, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)