Asilah: elles tentent de se suicider avant le “ftour”

Deux jeunes filles, originaires de la ville d’Asilah, ont tenté de se suicider, dimanche dernier, quelques minutes avant la rupture du jeûne. La première, âgée de 14 ans, a essayé de mettre fin à sa vie en se jetant du troisième étage d’un appartement.

L’adolescente a heureusement raté son coup, mais elle a été grièvement blessée et transférée à l’hôpital le plus proche, indique une source bien informée.

La deuxième a tenté de se donner la mort en avalant un produit hautement toxique. Elle a été hospitalisée et, selon la même source, son pronostic vital n’est plus engagé. Les raisons qui ont poussé ces deux jeunes filles à vouloir se suicider restent assez floues et une enquête a été ouverte.

Notons que plusieurs cas de suicide ont eu lieu lors de ce mois sacré de Ramadan.

N.K