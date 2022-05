AS FAR: la mère du supporter tué se confie (VIDEO)

Le supporter de l’AS FAR mortellement agressé à Sidi Allal Bahraoui après la finale de la coupe du Trône a été inhumé mardi.

L’inhumation s’est déroulée en présence des amis et proches du jeune homme. Au micro de Le Site info, la mère du défunt, en larmes, a exprimé son chagrin suite à ce meurtre, appelant les autorités à arrêter les coupables afin qu’ils répondent de leurs actes.

«Mon fils était un fervent supporter de l’AS FAR et ne méritait pas cette fin. J’appelle tous les fans de foot à éviter la violence et le hooliganisme. Il ne faut pas que des drames pareils se reproduisent», a-t-elle déploré.

Rappelons que «Black Army», le groupe ultra de l’AS FAR, avait annoncé le décès, dimanche, de l’un de ses membres dans la région de Khémisset.

Sur sa page Facebook, le groupe a écrit : «C’est avec grande affliction qu’on a appris le décès de Omar suite à une agression à l’arme blanche. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde».

De terribles actes de vandalisme avaient émaillé, samedi, la finale de la Coupe du Trône qui a opposé l’AS FAR au MAT, au grand stade d’Agadir. La coupe a été remportée par les Militaires sur le score de 3 à 0.

H.M.