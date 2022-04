Arrivée du premier ferry reliant Tarifa à Tanger depuis mars 2020

Arrêté depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de la brouille diplomatique, le trafic maritime entre le Maroc et l’Espagne a repris après l’ouverture d’une nouvelle étape entre les deux pays.

D’ailleurs, le premier ferry en provenance de Tarifa a accosté, ce mardi 12 avril, au port de Tanger-Ville, comme a pu constater Le Site info.

Le ministère du Transport et de la Logistique avait annoncé, lundi, la reprise progressive des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne.

« Dans le cadre du rétablissement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, le ministère du Transport et de la Logistique informe les usagers que les compagnies maritimes vont reprendre progressivement leurs services passagers entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger ville et les ports espagnoles d’Algesiras et de Tarifa », a indiqué le département gouvernemental dans un communiqué.

Et de préciser que cette reprise concernera les passagers piétons et par autocar à compter du mardi 12 avril, et les passagers avec voitures à partir du lundi 18 avril.

Par ailleurs, les lignes maritimes moyen et long courrier desservant les ports de Tanger Med et de Nador ont repris progressivement à partir de ce lundi 11 avril leurs activités vers les ports espagnols, français et italiens, a conclu le communiqué.