Arrêt des vols de rapatriement: la RAM fait une nouvelle annonce

La Royal air Maroc a annoncé, ce mercredi 15 décembre, que « suite à la décision des autorités marocaines, les vols spéciaux à destination du Royaume ne seront pas permis à partir du 23 décembre 2021 ».

La compagnie nationale qui « recommandons à ses clients de prendre les dispositions nécessaires pour leur retour avant cette date », les informe que de nouveaux vols sont programmés avant le 23 décembre 2021, au départ de Dubaï, Istanbul et Lisbonne et à destination de cinq villes marocaines: Casablanca, Agadir, Fès, Marrakech et Tanger.

Ces vols sont destinés aux Marocains bloqués à l’étranger, quel que soit le pays où ils se trouvent. Et ces conditions concernent les Marocains résidant au Maroc, mais qui l’ont quitté depuis le 1er octobre dernier, et concernent aussi aussi leurs conjoints et leurs enfants.

Les concernés sont appelés, au moment de l’enregistrement, de présenter leur CIN ou leur passeport afin de confirmer leur adresse au Maroc. Ils doivent également présenter une attestation de PCR négatif de moins de 48 heures.

Larbi Alaoui