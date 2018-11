Arrestation d’une bande de voleurs qui opérait dans plusieurs villes du Maroc

La police judiciaire de Settat a arrête jeudi 6 individus soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel actif dans les vols qualifiés, a indiqué ce vendredi la DGSN.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause faisaient l’objet d’avis de recherche au niveau national pour vol qualifié, a précisé la DGSN dans un communiqué, ajoutant que ces individus auraient ciblé des locaux commerciaux et des domiciles par effraction et à l’aide de matériels masquant les données identitaires, et ce dans les villes de Mohammedia, Berrechid et Settat.

Les opérations de fouille menées dans le cadre de cette affaire ont été soldées par la saisie de deux voitures, une somme d’argent de près de 2.300 dirhams, 10 téléphones portables, 3 outils en fer et électriques dédiés à l’effraction des serrures, outre un butin composé de 158 cartes de recharge téléphonique et 1.830 boîtes de cigarettes, a ajouté la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et enquêtes se poursuivent en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’arrêter l’ensemble des complices qui seraient impliqués dans ces actes criminels, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)