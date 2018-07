Arrestation d’un meurtrier à Salé

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, relève la DGSN, notant que, selon les constatations sur les lieux du crime et les premiers éléments de l’enquête, le meurtre aurait été commis dans un état d’ébriété manifeste.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté nationale avaient découvert, aux premières heures de dimanche, le corps d’un individu aux antécédents judiciaires portant des marques de violence corporelle causée par un objet tranchant, avant que les enquêtes et investigations menées ne permettent d’identifier le suspect et de l’arrêter.