Arrestation de deux militaires à Larache

Deux soldats ont été arrêtés et présentés devant le représentant du parquet général pour implication dans le trafic international de drogue au niveau de la plage de Hiaida, à Larache, qu’ils étaient chargés de surveiller.

Selon le quotidien «Al Ahdath Al Maghribyia» qui rapporte l’information, l’enquête est en cours avec 4 autres militaires en état de liberté.

Le journal affirme que les deux prévenus sont impliqués dans la planification et la participation dans une opération de trafic international de drogues. Ils auraient paniqué au moment de l’exécution et chargé la marchandise sur le dos de trois ânes pour aller aviser le chef du poste de gendarmerie et tenter d’incriminer les propriétaires de ces animaux qui les utilisent normalement pour transporter le sable extrait de la plage.

S.Z.