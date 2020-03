Arrestation de deux herboristes à Fès

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, dimanche soir, en coordination avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), deux individus gérant une herboristerie pour leur implication présumée dans la préparation et la fabrication de produits chimiques nuisibles à la santé publique et dans la distribution de médicaments et de matériel paramédical sans autorisation.

Les opérations de fouille menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 22.000 paires de gants paramédicaux, 1.400 masques paramédicaux, 1.716 flacons contenant des solutions chimiques préparées d’une manière artisanale et portant l’inscription solution de stérilisation, en plus de 21 unités du diluant à peinture (Dolio), 6 flacons contenant de l’eau de Cologne et 21 pièces de savon de fabrication artisanale, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette opération a permis de retrouver également en possession des deux suspects, âgés de 33 et 38 ans, une quantité de médicaments, des seringues, de l’équipement de laboratoire destiné à la fabrication de produits chimiques, ainsi que des sommes d’argents suspectées d’être des revenus issus de cette activité criminelle, ajoute-t-on de même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés, ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)