Arrestation à la gare ferroviaire de Meknès

La police judiciaire de Meknès a arrêté, ce mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une femme de 24 ans suspectée de détention et trafic de drogues et de psychotropes.

Selon la DGSN, la mise en cause a été interpellée au niveau de la gare ferroviaire de Meknès à son arrivée à bord d’un train en provenance d’une ville du nord du Royaume, faisant savoir que les fouilles ont permis la saisie à sa possession de 1.002 comprimés de type ecstasy, en plus de deux doses de cocaïne, avant que les recherches et les investigations n’aboutissent à l’arrestation de son mari, suspecté d’être le principal trafiquant de ces drogues.

Le couple a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances entourant cette affaire et arrêter toute personne impliquée dans ces actes criminels, selon la même source.

S.L. (avec MAP)