Arnaque de touristes à Marrakech : 40 licences de taxis retirées 

Halte à l’arnaque ! Les services œuvrant pour la protection des touristes dans la ville de Marrakech ne badinent plus avec les pratiques indécentes de certains conducteurs de taxis. 40 permis de confiance ont récemment été retirés à des chauffeurs de grands et petits taxis pour des raisons de non-respect des tarifs mis en place à cet effet.

La lutte contre ce fléau a été renforcée après la publication par un touriste étranger d’une vidéo qui n’honore nullement le pays. Dans cet extrait, on peut voir que le chauffeur demande la somme de 350 dirhams à un touriste étranger pour le trajet entre l’aéroport international Marrakech-Menara et la place Jamaa El Fna.

Un parcours qui ne coûte en temps normal que 70 dirhams pour les petits taxis et 100 dirhams pour les grands taxis. Le chauffeur en question a été arrêté et condamné à 6 mois de prison ferme en plus d’une amende de 5000 dirhams. Le ministére du tourisme fait de la lutte contre l’arnaque des touristes une priorité. L’objectif étant de renforcer l’image de marque du Maroc dans l’espoir d’atteindre 30 millions de touristes en 2030.