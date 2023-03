Armement : le Maroc va acheter des lance-roquettes d’Israël

Il est prévu que les Forces armées royales fassent l’acquisition de nouveaux lance-roquettes, de fabrication israélienne, très performants et d’une portée de 300 kilomètres. Et ce, dans le cadre de la politique de modernisation et de renforcement de l’arsenal militaire marocain.

Le site espagnol « Eldebate » rapporte que le Maroc compte acheter ces lance-roquettes israéliens qui bénéficient un système d’artillerie doté d’une précision remarquable.

Ce système d’artillerie moderne et performant est fabriqué par l’entreprise israélienne de la défense,Elbit Systems, et se distingue des autres systèmes par ses multiples utilisations. De même qu’il est considéré capable de s’adapter avec tous les autres systèmes existants, a précisé la même source.

Et de poursuivre que ces lance-roquettes disposent aussi de capsules de lancement de missiles et peuvent lancer 18 missiles de calibre 122 mm, à une portée pouvant atteindre 35 km.

Les lance-roquettes d’Elbit Systems peuvent également lancer 10 missiles de calibre 160 mm, à une portée de 40 km, 4 missiles EXTRA (Extended Range Artillery) d’une portée de 150km, ainsi que 2 missiles Predator Hawk, à une portée de 300km.

Ce même système a aussi la redoutable capacité d’atteindre et de détruire ses cibles avec précision et efficacité, quelles que soient les circonstances.

L.A.