Armement: des “AH-64 Apache” américains pour l’armée marocaine?

Le Maroc a entamé des négociations avec les Etats-Unis pour l’acquisition d’hélicoptères d’attaque “AH-64 Apache”, rapporte le quotidien Al Massae de ce mercredi 25 juillet. Il s’agit du principal hélicoptère d’attaque de l’armée américaine.

Selon le journal arabophone, le Royaume a exprimé sa volonté d’acquérir ce type d’hélicoptère militaire lors de réunions des responsables militaires marocains avec leurs homologues américains à Washington. L’inspecteur général des Forces armées royales (FAR), le général de corps d’armée Abdelfattah Louarak, ayant effectué une visite à Washington en avril dernier, au cours de laquelle il a coprésidé le dixième Comité consultatif de la défense Maroc-États-Unis.

Le général Louarak s’était déplacé avec une importante délégation militaire pour une visite qui avait pour objectif de renforcer la coopération miliaire entre les armées des deux pays.

Et d’ajouter que les FAR seraient également intéressés par l’hélicoptère d’attaque turc, le T-129 Atak, un dérivé de la version de l’A.129 International de fabrication italienne. Il présente l’avantage d’être moins cher et plus léger que le modèle américain.

Moncef Aït Saghir