Armement: le Maroc fait une grosse commande aux Etats-Unis

Le Maroc a commandé 25 nouveaux avions de chasse de type F-16 de dernière génération. C’est ce que révèle un document de l’Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine (DSCA), qui a avisé le Congrès américain de cette transaction. Une transaction approuvée ce lundi par le Département US de la défense.

Et ce n’est pas tout. Le Royaume compte également moderniser sa flotte existante de F-16. Le coût global de ces deux commandes avoisine les 5 milliards de dollars.

Ainsi, pour les 25 nouveaux F16, le Maroc déboursera pas moins de 3,778 milliards de dollars. Alors que pour la modernisation des 23 F-16, dont il dispose actuellement, le Royaume devra payer la somme estimée à 985,2 millions de dollars.

“Le gouvernement marocain a demandé l’achat de vingt-cinq (25) avions F-16C / D Block 72”, précise le département d’Etat américain, en énumérant le matériel militaire et autres équipements commandés.

“Cette vente contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un important allié non membre de l’OTAN, qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord”, lit-on par ailleurs dans le communiqué de l’Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine.

“Le Maroc exploite déjà une flotte de F-16 et n’aura aucune difficulté à absorber cet avion et ses services dans ses forces armées”, explique le communiqué.

Et de conclure: “La mise en œuvre de cette vente proposée nécessitera l’affectation de 10 représentants du gouvernement des États-Unis et environ 75 représentants contractuels au Maroc”.

A.K.A.