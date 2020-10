AREF: des concours seront organisés en novembre

Les Académies régionales de l’éducation et la formation (AREF) organiseront en novembre des concours pour le recrutement d’attachés économiques et administratifs, d’attachés pédagogiques et d’attachés sociaux dans les établissements d’enseignement public, a annoncé vendredi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ainsi, les préinscriptions sont ouvertes du 23 au 30 octobre (à minuit) à travers le portail dédié à cette opération « http://tawdif.men.gov.ma », précise le ministère dans un communiqué, notant que les candidats, qui réussiront ces concours, passeront une formation de qualification à compter de décembre 2020, pour se préparer pour la rentrée pédagogique 2021-2022.

Les postulants pour le poste d’attachés économiques et administratifs (cadres d’appui administratif) doivent être titulaires d’une licence en droit, en économie ou en gestion ou de son équivalent, tandis que les attachés pédagogiques (cadres d’appui pédagogique) doivent être détenteurs soit d’une licence d’études fondamentales, d’une licence professionnelle dans toutes les filières ou son équivalent, d’une licence ou d’une licence d’études fondamentales ou d’une licence professionnelle, ou bien être bénéficiaire du programme gouvernemental pour la qualification de 25.000 cadres, souligne le communiqué.

S’agissant des attachés sociaux (cadres d’appui social), ils doivent être titulaires d’une licence en philosophie, en psychologie ou en sociologie, ou son équivalent, ajoute-t-on.

Dès annonce du concours, les postulants seront appelés à valider, dans les délais fixés, leur candidature électronique et à déposer leur dossier auprès des directions provinciales de leur choix, souligne le ministère.

S.L. (avec MAP)