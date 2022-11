Arborant un « selham » marocain, l’époux d’Ahlam suscite l’admiration de la Toile (PHOTO)

Mubarak Al-Hajiri, époux de la chanteuse émiratie Ahlam Ali Al shamsi,-plus connue sous le nom de « Ahlam »-, a suscité l’admiration des réseaux sociaux, dans des enregistrements vidéos où on le voit porter élégamment un « selham » marocain. Et ce, en signe évident de son soutien et de ses encouragements aux Lions de l’Atlas, lors des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Et à son tour, l’humoriste marocaine, Khadija Gouttay, a partagé une photo d’elle, en compagnie du mari d’Ahlam, via sa page officielle sur le réseau social Instagram. Elle a également assuré que Mubarak Al-Hajiri a assisté à la rencontre qui a opposé l’équipe nationale marocaine à la Croatie, mercredi 23 novembre courant, tout en soulignant que c’est lui qui a demandé qu’elle prenne cette photo où il arbore un beau « selham » marocain immaculé.

Par ailleurs, de nombreux internautes ont tenu, via Instagram, à vivement saluer la modestie de l’époux de la célèbre chanteuse émiratie et à applaudir son soutien aux Lions de l’Atlas.

Pour rappel, et à propos des belles tenues vestimentaires traditionnelles marocaines, Ahlam s’était elle-même déjà affichée en caftan marocain, à l’occasion de l’inauguration de la Dubaï Expo 2020. Celle-ci est une exposition universelle qui s’est tenue aux Emirats Arabes Unis, du 21 octobre 2021 au 31 mars 2022.

Larbi Alaoui