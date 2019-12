Après The Voice, Samira Saïd entame un nouveau projet

Après le lancement de sa nouvelle chanson «Hollelah», Samira Saïd s’apprête à participer à une série marocaine. La chanteuse interprétera en effet le générique de la série «Hia» en compagnie du groupe Adrénaline.

Cette série, réalisée par Mourad Khoudi, a été tournée à Casablanca et sera diffusée sur MBC5. Les acteurs Amine Naji, Rachid El Ouali, Zineb Abid ou encore Hanane Ibrahimi font partie du casting.

Rappelons que Samira Said fera partie du jury de l’émission The Voice Senior, consacrée aux talents de plus de 60 ans.

