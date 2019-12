Après son agression, Firdaous Yousfi a pris une décision

Firdaous Yousfi, la make up artist harcelée dans la rue par deux individus à Casablanca, a décidé de retirer sa plainte.

Contactée par Le Site info, la jeune femme a assuré qu’elle a eu une confrontation avec l’un des mis en cause, précisant qu’il a reconnu les faits et lui a présenté ses excuses. Ce qui l’a poussée à prendre cette décision. «En plus, j’ai reçu plusieurs appels où l’on me demande de retirer ma plainte et d’enterrer cette affaire», a ajouté Firdaous.

Rappelons que cette dernière a publié mardi des stories sur son compte Instagram après avoir été victime de harcèlement sexuel sur la voie publique.

La jeune femme a confié qu’elle était à bord de sa voiture au quartier «L’hermitage» avant d’être surprise par deux hommes. «Ils étaient à bord d’un véhicule léger et m’ont harcelé en m’insultant par tous les noms. En panique, j’ai pris mon smartphone, filmé les mis en cause en train de me harceler et publié les vidéos sur Instagram pour demander du secours», a déploré Firdaous.

Et d’ajouter : «Ils sont descendus de leur voiture et ont versé de l’alcool sur la mienne en m’adressant les pires insultes. Personne n’a pris la peine de m’aider. J’ai finalement réussi à prendre la fuite mais ils m’ont suivi. Après une course-poursuite, ils sont partis après m’être arrêtée devant un commissariat».

La jeune femme a ainsi déposé plainte auprès des autorités et une enquête a été ouverte, sous la supervision, du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

L’individu qui conduisait la voiture ayant entravé la route de la victime de cet ignoble harcèlement a été arrêté mercredi. Par la suite, son complice a été interpellé aussi par la Brigade nationale de la police judiciaire.

