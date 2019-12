Après ses vidéos jugées sexistes, Nahed Rachad brise le silence (VIDEOS)

Nahed Rachad, coach et conférencière marocaine, est au cœur de la tempête à cause de deux vidéos qu’elle a publiées pour faire la promotion d’un séminaire de couple.

Dans la première vidéo, Nahed appelle les femmes cherchant un mari à ressembler à des villas à vendre et non pas à des appartements à louer, pour trouver leur moitié. Selon elle, l’homme prendra soin de la villa parce qu’il s’est donné du mal à l’acquérir, contrairement à un appartement loué qu’il peut quitter quand bon lui semblera.

Dans la seconde vidéo, Nahed appelle les femmes à se «faire petites» chez elles pour permettre à leurs maris de se sentir forts. «Une femme m’a annoncé que son chéri l’a quittée… à cause d’un cafard ! Ils s’offraient un dîner en amoureux, devant une cheminée, lorsque la femme a aperçu un cafard et s’est empressée de le tuer. Son homme était sous le choc et a décidé de rompre avec elle. Les hommes ne veulent pas un «Si Mohamed»(?) chez eux. Ils cherchent à avoir une femme fragile qui va se blottir dans leurs bras lorsqu’elle se sent en danger. Mesdames, soyez «Si Mohamed» dans votre travail mais lorsque vous rentrez à la maison, devenez un chaton et faites «Miaou»», a expliqué Nahed Rachad.

Ces vidéos ont été largement diffusées sur la Toile et ont provoqué l’ire des internautes, accusant la consultante de discriminer la femme.

Au micro de Le Site info, Nahed Rachad a brisé le silence et a tenu à s’expliquer au sujet de ses publications. «Le tollé provoqué par mes vidéos m’a rassuré. Je sais aujourd’hui que j’ai touché les cœurs des Marocains. Mon but est de pousser les femmes et les hommes à prendre conscience de certaines choses qu’ils devront appliquer dans leur vie conjugale», s’est-elle défendue.

Et d’ajouter : «Je reconnais que le message était un peu fort. Mais seul un message fort peut secouer les gens. La preuve, cela fait trois ans que je fais «Trois minutes pour changer une vie». Ces capsules n’ont jamais fait le buzz parce que le message était lisse et enrobé. Aujourd’hui, mon rôle est de réveiller les Marocains pour installer du changement dans leur couple».

Nahed rachad a également souligné qu’elle ne voulait absolument pas discriminer la femme. «Dans notre nature, l’homme est différent de la femme, à commencer par la force physique. On parle de différence et non pas de supériorité. Nous sommes complémentaires », a-t-elle précisé.

Drôle de “complémentarité”! A la sauce sexiste, aussi bien misogyne que machiste, selon de nombreuses Marocaines et de nombreux Marocains!

Noura Mounib et Rim Tbiba