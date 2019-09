Après ses déboires, Timothy Hucks remercie la police marocaine

La surprenante histoire de Timothy Hucks, un Américain installé à Rabat, se termine finalement bien. Le jeune homme a remercié la police marocaine sur twitter et a indiqué qu’il était en Espagne pour rejoindre les Etats-Unis.

Timothy Hucks n’a pas donné beaucoup de détails concernant le dénouement de son affaire, mais ses nombreux appels de détresse sur les réseaux sociaux ont visiblement été entendus. Côté officiel, personne n’a confirmé ou démenti ce qu’il avait rapporté.

Rappel des faits.

Le 21 mars 2019, “vers 19 h 45, j’ai quitté mon appartement à Rabat, pour acheter du vin avant la fermeture du magasin. Je suis passé par mon colocataire sur le chemin et lui ai dit que je reviendrais. Je ne suis pas revenu…”, rapportait l’Américain.

Timothy Hucks affirme qu’il a été abordé par deux policiers en civil qui l’ont pris pour un subsaharien. Après l’avoir ignoré, il a finalement répondu aux questions d’un des deux hommes.

“Il a commencé à poser des questions sur mon origine, mon lieu de résidence et mon passeport. Je ne connaissais pas son identité, car il ne portait pas d’un uniforme et son copain non plus. Il s’est finalement identifié en tant que policier. Il a demandé où je vivais. J’ai dit Bab Chellah. Il a demandé où était mon passeport. J’ai dit à la maison. Il a demandé d’où je venais. J’ai dit USA. Et puis il a posé ces mêmes questions encore et encore”, explique l’Américain.

“Je lui ai montré mon permis. Il s’en fichait”. Menotté, il est conduit à un poste de police à l’Agdal. Questionné à nouveau sur son identité, Timothy Hucks a précisé qu’il venait de Caroline du nord et d’Alabama, mais la police s’est moqué de lui, selon sa version des faits.

Avec un groupe de migrants, il a finalement été emmené à Beni Mellal. Sans explications, il a été abandonné dans la ville. Il a donc pris un bus pour rentrer à Rabat. De retour au bercail, il est resté très discret pendant 4 mois. Par la suite, la date de son passeport a expiré alors qu’il souhaitait quitter le pays.

“À Rabat, le responsable du bureau a déclaré que je devais attendre jusqu’au 10 septembre pour une audience avec un juge et que je devais faire venir un avocat”, expliquait Timothy Hucks. L’ambassade a même été “incapable” de l’aider d’après son récit. Suite à ses tweets, l’homme a reçu de nombreux messages de soutien. Tout est bien qui finit bien.

Soufiane Laraki

Hola, España! On the way to #Barcelona , but I promise I’ll start answering my messages soon! You guys are the absolute best <3 pic.twitter.com/aWv2AkJUdV

Haven’t been this happy in a while. 😍 Big shout out to my team!

— Migration expert @DrAZoubeidi

— @HBordees

— @drchismosa

— @ckouayep

I overstayed my visa, but it was a misunderstanding. Thank you to the Moroccan police for taking my story into account. pic.twitter.com/5Diw7XxFGG

— Timothy Hucks (@Ame0baRepublic) 2 septembre 2019