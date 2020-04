Après ses déboires, Dounia Batma fait son come-back (VIDEO)

“Ehna Adaha”(expression que l’on peut traduire par “Nous en sommes capables” ou “Nous pouvons nous en sortir”) est le titre d’un nouveau clip à laquelle a participé la chanteuse marocaine Dounia Batma.

Le clip, produit par l’Emirati Mohamed Turk, époux de la chanteuse, a pour thème l’état d’urgence sanitaire, accompagné du confinement chez soi, mesures décrétées par plusieurs pays arabes, dans l’objectif d’endiguer le risque de propagation du nouveau coronavirus. Etat d’urgence qui, comme on le sait, avait été instauré au Maroc le 19 mars dernier et devait finir ce lundi 20 avril, mais les autorités marocaines ont décidé son prolongement jusqu’au 20 mai prochain.

Via son compte Instragram, Dounia Batma n’a pas manqué de faire la promotion de cette chanson qui a vu la participation, aux côtés de la star marocaine, de plusieurs artistes (comédiens et chanteurs) du monde arabe. Entre autres célébrités, citons l’acteur égyptien Ahmed Zaher et le chanteur libanais, Ayman Zbib

En 24 heures chrono, “Ehna Adaha”est parvenue à récolter pas moins de 119000 vues et les commentaires des internautes ne tarissent pas d’éloges sur la prestation des interprètes. Ceux des admirateurs et followers de Dounia Batma sont les plus dithyrambiques, entre grande admiration de son interprétation en langue libanaise et vives félicitations à l’occasion de son retour sur la scène artistique.

A savoir que nous devons le texte de l’opérette au poète Imad Al Asaad, la composition musicale à Ahmed Zaim et les arrangements à Hamza El Ghazi. Le chanteur marocain Sami Bey et le Palestinien Ameeer Dandan, lauréat de l’émission “Arab Idol”, sont aussi de la partie.

Larbi Alaoui et Meryem Salah