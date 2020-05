Après s’en être pris aux Marocains, le “journaliste” saoudien présente ses excuses (VIDEO)

Par Larbi Alaoui

Il s’appelle Fahid ( ou Fouhayd) Chamaril et il est Saoudien. Il est commentateur et, chez lui, on le met sur un piédestal journalistique. Ce dont, nous nous fichons complètement comme de l’an 14!

Mais ce que nous reprochons à cet “éminent journaliste”, c’est sa sortie le 19 avril, via un enregistrement sur sa chaîne YouTube, sur plusieurs pays (Egypte, Jordanie, Turquie), en général, et le Maroc et les Marocain(e)s, en particulier.

Des insanités inimaginables sur le Royaume, son tourisme, ses MRE et sur la gent féminine marocaine. Un vrai vile représentant d’Ahl Qoraïch, un chameau qui se gausse d’une façon insultante et éhontée de la bosse d’un beau dromadaire et oublie, pas ses deux, mais ses dizaines de laides bosses qu’il porte depuis la récente création de son pâturage désertique, malgré la manne pétrolière et les revenus de la Omra et du Hajj de millions de musulmans de par le monde.

Bien sûr, les élucubrations de ce triste ont eu la riposte idoine de la part aussi bien de Marocains que de ressortissants de pays arabes, résidant au Maroc ou ailleurs. Des ripostes ciblées, sous forme de textes, d’articles, de poèmes, de pamphlets et même de chansons et qui ont montré à ce pseudo journaliste “son visage dans le miroir”, selon l’expression de notre darija.

Et ne voilà-t-il pas que ce “Fouhayd” Charamil,se rendant compte de sa bassesse crapuleuse, ou poussé par on ne sait qui dans son pays,présente ses excuses au Maroc et aux Marocains! De plates excuses,embrouillées, disant la chose et son contraire,évooquant l’histoire de l’empire romain,de l’empire ottoman, ainsi que celle des Mongoles.

Et que prétend-il? Qu’il visait les pays qui ont été colonisés par les “Turcs mongoles”,ce qui n’est ni le cas du Maroc, ni celui de son pays, a-t-il cru bon d’ajouter pour se dédouaner de son impair grossier rt bas de gammr.Il ose également prétendre ne pas avoir insulté ni le Maroc, ni les Marocains et qu’il aime et respecte le pays et son peuple.Mon oeil! Les Marocains ne sont nés de la dernière pluie, n’avalent point des couleuvres saoudiennes ou autres et on ne pas leur faire prendre des vessies pour des lanternes.

Suivent des énormités sur Cicéron,Rome,etc.Une vidéo d’excuses vraiment subliminale,pleine de contradictions,de flatteries mensongères, de formules maladroites et obséquieuses et de mauvaise foi.

Comme on dit chez nous:”L’excuse est plus grave que le scandale”!

L.A.