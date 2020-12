Après sa rémission, Said Naciri s’en prend ironiquement à ses détracteurs (VIDEO)

L’humoriste, acteur et metteur en scène, Said Naciri, s’insurge à l’encontre les personnes qui ont démenti qu’il ait contracté le covid-19, après la publication de ses photos au sein de la clinique où il avait été hospitalisé.

L’on se rappelle que sa photo et sa vidéo à l’intérieur de la clinique privée, dont il a cité le nom au moins cinq fois, avaient suscité beaucoup de sarcasme sur les réseaux sociaux.

Via Youtube, l’auteur de la série « Boy »( copier-coller de la série américaine « Brand New Life », en français « Madame est servie ») a ironiquement qualifié ses détracteurs de « savants qui comprennent tout et démentent les propos des gens ».

La vidéo montre Nacirit en compagnie de sa petite-fille, après sa guérison et celle de tous les membres de sa famille du coronavirus. Il rappelle aussi que la maman de Sofia avait aussi contracté le virus.

Il n’a pas manqué non plus de remercier chaleureusement ses admirateurs et followers, dont le soutient et les prières lui ont été bénéfiques. Et ce, avant que la visite que lui a rendu sa petite fille ne lui fasse oublier la maladie, a ajouté Said Naciri.

