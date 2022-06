Après sa déception conjugale, la danseuse Maya se confie (VIDEO)

La danseuse marocaine, Maya Dbaich, a surpris tout son monde après sa séparation, avec son mari, Brahim Rachiki, chorégraphe, directeur artistique et comédien. Une rupture qui survient six mois à peine après leur mariage!

Via son compte Instagram, Maya a avoué avoir vécu une longue crise durant ces derniers temps et ce, après avoir découvert que son conjoint l’exploite et vit à ses dépens. De plus, selon elle, il a enregistré ses conversations quand elle se trouvait chez elle.

De même que la danseuse marocaine a révélé que la cause principale de ses différends avec son époux réside dans le fait que celui-ci refuse de compter sur lui-même en travaillant et d’assumer sa responsabilité de la vie conjugale. Ceci, malgré l’assistance de sa femme et sa contribution à subvenir à la moitié des dépenses que nécessite leur vie en commun.

L.A.