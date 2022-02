Après Rayan, un autre enfant marocain décède après avoir chuté dans un puits

Les cicatrices douloureuses du drame de l’enfant Rayan n’ont pas encore, et ne seront pas, pansées de sitôt qu’une tragédie semblable a eu lieu aux environs de la ville Tiflet!

Un enfant de 6 ans a connu le même triste sort, ce lundi 7 février, au fond d’un puits de 50 mètres de profondeur, situé à proximité de son domicile familial. Retiré du puits, encore vivant, l’enfant a été transféré d’urgence à l’hôpital afin d’y recevoir les soins appropriés à son état de santé. Malheureusement, la petite victime a succombé, suite aux graves blessures dues à sa chute!

Rappelons que des acteurs de la société civile et des droits de l’Homme avaient lancé un appel aux familles du milieu rural à la nécessité absolue de fermer les puits qui constituent un réel danger pour les citoyens et, particulièrement, pour les enfants. Et ce matin même, Le Site info a cité la publication d’un conseiller communal de Salé qui avait tiré la sonnette d’alarme concernant tous les lieux susceptibles d’être la cause de drames semblables à celui de l’enfant Rayan.

Les responsables, les élus, vont-ils encore faire la sourde oreille à ces SOS? Allons-nous encore pleurer d’autres enfants victimes de telles bourdes, inconscience, laisser-aller, laxisme et mutisme de certains qui sont loin de représenter dignement « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » pour qui les Marocains ont donné leurs voix au triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre 2021.

Plus jamais ça, devrait, et doit, être le mot d’ordre de ceux qui dorment sur leurs deux oreilles, alors que nos enfants meurent dans de telles circonstances en ce 21ème siècle! HONTEUX!

L.arbi Alaoui