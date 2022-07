Après Marrakech, Ivanka Trump découvre Dakhla (PHOTO)

Ivanka Trump, fille de l’ex-président des Etats-Unis, Donald Trump, et son époux, Jared Kushner, poursuivent leurs vacances au Maroc. Après Marrakech, le couple s’est envolé vers Dakhla, accompagné de certains membres de sa famille.

Une photo d’Ivanka Trump et son mari a été postée sur le compte Instagram de l’hôtel dans lequel ils résident. «Ivanka Trump, fille et conseillère de l’ancien président US Donald Trump, et son mari Jared Kushner sont arrivés à Dakhla pour une retraite. Nous sommes heureux de vous accueillir», a écrit l’établissement.

Le correspondant de Le Site info avait confié, par ailleurs, qu’Ivanka est descendue dans l’un des hôtels cosy de la ville ocre, comme elle a fait une randonnée, avec son époux, Jared Kushner, et un certain nombre d’accompagnateurs, à Marrakech, où l’on a remarqué une mobilisation sécuritaire considérable.

S.L.