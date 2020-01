Après les instructions royales, le rapatriement des Marocains de Wuhan va bon train

Sur les Hautes instructions du roi Mohammed VI, les mesures de rapatriement de Chine des ressortissants marocains vont bon train, selon des sources concordantes de Le Site Info. Et les dates prévues des atterrissages des avions à bord desquels seront rapatriés nos compatriotes sont sur le point d’être minutieusement fixées.

Ces rapatriements, imposés par la crainte de la propagation du coronavirus, vont d’abord intéresser les Marocains résidant à Wuyan, ville chinoise de 17 millions comptant parmi celles mises en quarantaine par les autorités.

Une source fiable rapporte que les autorités marocaines tiennent à coeur les Hautes instructions royales. Surtout sachant que le bilan des décès causés par la coronavirus ne cesse d’être revu à la hausse et a atteint 170 victimes. Et également après le cri de détresse et le SOS des Marocains, étudiants et autres, résidant en Chine, obligés de rester cloîtrés et pressées de rentrer au bercail.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait présidé, lundi dernier au Palais royal de Rabat, une séance de travail dont l’ordre du jour a été l’étude de la situation des Marocains résidant à Wuyan.

Larbi Alaoui