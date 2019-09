Après les drames, MHE et Laftit déclarent la guerre aux chargeurs contrefaits

Une large campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des batteries pour téléphones portables présents sur le marché local a été lancé le 11 septembre, à l’initiative du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, en étroite collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur.

Cette campagne vise à protéger le consommateur en vue d’éviter les accidents découlant de l’utilisation des chargeurs et batteries, qui ont souvent des conséquences dramatiques sur les familles marocaines, et à sensibiliser les distributeurs de ces produits, y compris les détaillants, sur leurs obligations légales et réglementaires, indiqué le ministère vendredi dans un communiqué.

L’objectif est également d’améliorer les pratiques commerciales des produits visés et d’instaurer une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, selon la même source, notant que cette campagne complète les opérations de contrôles drastiques menées sur les importations des chargeurs au niveau des postes frontières du Royaume.

Le ministère fait savoir que ces opérations de contrôle ont permis de refouler plusieurs cargaisons, précisant qu’au total, plus de 300.000 unités non conformes ont été refoulées durant les huit premiers mois de 2019, dont une cargaison comprenant 159.000 chargeurs non conformes au niveau du poste frontalier Guargarate.

Les opérations de contrôle menées par les pouvoirs publics sur les chargeurs et batteries s’inscrivent dans le cadre du déploiement du Plan national d’enquêtes, lancé début 2019, sur sept secteurs, à savoir les produits électroménagers, appareils à gaz, pièces de rechange automobile, produits électriques, jouets, produits textiles et habillement et fournitures scolaires, conclut le communiqué.

Rappelons qu’une petite fille avait été brûlée vive dans un incendie provoqué par un chargeur défectueux à Sidi Allal Bahraoui, dans la province de Khémisset.

S.L. (avec MAP)