Après les avocats et les pharmaciens, les médecins récusent aussi le PLF 2023

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 et les redevances qu’il propose ne cesse d’attiser la colère des professionnels de plusieurs secteurs des professions libérales!

Ainsi, après le refus catégorique des avocats et des pharmaciens, c’est au tour des médecins du secteur privé des s’insurger contre les dispositions du PLF et les redevances qu’il impose.

Dans un communiqué commun, la Fédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNPSPM), le Syndicat national des médecins du secteur privé (SNMSL) et la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral du Maroc(FNSMD) ont exprimé, à l’unanimité, leur refus total des dispositions du PLF 2023.

Lesquelles dispositions, selon les concernés, ont connu une régression notable des décisions d’imposition, susceptibles de constituer une menace réelle des équilibres économiques des professions médicales et pharmaceutiques, entrant dans le cadre des petites entreprises (PE) et des très petites entreprises (TPM), et à même d’influer négativement sur leur situation économique, voire conduire à leur faillite et à la cessation de leurs activités.

Le même communiqué commun a également souligné que le PLF survient après la récente adhésion sérieuse et citoyenne des institutions professionnelles sanitaires et leur paraphe des accords nationaux sur la réconciliation comptable. Ce qui a grandement contribué conséquemment et financièrement à la trésorerie de la Direction générale des impôts.

De surcroît, ces dispositions du PLF, jugées abusives, risquent de conduire toutes les professions organisées, surtout celles, de façon générale, qui s’acquittent de leurs impôts, à l’évasion fiscale. Fait qui est considéré comme une humiliation et un affront « à la dignité des cadres médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu’au système sanitaire de notre pays, dans leur appréhension sociale et humaine », a asséné le communiqué précité.

Larbi Alaoui