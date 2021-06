Après le tramway, deux individus bloquent un bus à Casablanca

Après les incidents de blocage du tramway par des individus à Casablanca, c’est maintenant au tour des bus. Lundi soir, au niveau de l’avenue 2 mars, deux individus ont empêché un bus de rouler en se mettant sur son chemin, l’un d’eux installant même une chaise pour s’y asseoir.

A ce propos, les services sécuritaires de Casablanca Anfa ont ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Les premiers éléments de l’enquête montrent que les deux individus, âgés de 21 et 40 ans, ont bloqué le bus et l’ont empêché de circuler suite à une dispute avec le chauffeur du véhicule. L’intervention immédiate des forces de l’ordre a tout de suite permis la libération de la voie publique et la reprise de la circulation. Les deux mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

M.F.