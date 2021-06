Après le refus de MRE de l’isolement sanitaire, El Othmani fait une promesse

De nombreux Marocains résidant à l’étranger, dans des pays classés dans la liste » B », ont manifesté, à leur retour au Maroc, leur refus catégorique de l’isolement sanitaire de dix jours, décrété par les autorités compétentes, dans l’un des hôtels désignés par lesdites autorités.

Le chef de gouvernement a dit avoir compris les raisons de la colère de nos compatriotes. Et de ce fait, Saâeddine El Othmani, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, a affirmé que la classification des pays étrangers en liste « A » ou « B », dépendant de la situation épidémiologique au sein de chacun de ces pays, sera l’objet d’ajustements appropriés.

De même qu’il a fait la promesse que ces adaptations auront lieu deux fois par mois, et chaque fois qu’il sera nécessaire, si besoin est. Le chef de gouvernement a également souligné que cette classification est conforme aux recommandations du ministère de la Santé et celles du Comité technique et scientifique.

Ceci, selon les indicateurs en possession de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a précisé El Othmani. Celui-ci a aussi tenu à affirmer: « Ces mesures ne sont pas d’ordre politique mais reposent sur des données et des études scientifiques ».

L.A.