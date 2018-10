Après le coup de gueule de Haj Younes, l’agence Transatour réagit (VIDEO)

“Pendant que notre équipe réglait le problème, l’auteur de la vidéo s’est empressé de réaliser une vidéo en direct avec des propos diffamatoires. Quelques minutes plus tard, notre équipe a réussi à revalider sa réservation, permettant au client d’embarquer avec sa famille comme prévu à 1h00 le 28 octobre 2018. Il a ensuite été accueilli par notre équipe d’assistance sur place, et se trouve actuellement à Médine”, a-t-il poursuivi. Et de noter que “le surbooking aérien n’étant pas imputable à l’agence de voyages”.

Haj Younes s’est muni de son smartphone pour adresser un message aux responsables et plus particulièrement au ministre du Transport aérien, qui ne bouge(nt) pas le petit doigt, selon lui.